Business news: Bulgaria, Commissione Ue approva investimento di 77 milioni di euro da Fesr per gestione rifiuti a Sofia

- La Commissione europea ha approvato un investimento di oltre 77 milioni di euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale per migliorare il sistema integrato di gestione dei rifiuti a Sofia, capitale della Bulgaria. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che l'investimento sosterrà la costruzione di un impianto ad alta efficienza per la produzione simultanea di calore ed elettricità, utilizzando combustibile derivato da rifiuti urbani non riciclabili. La Commissione ha spiegato che con la tecnologia pulita e avanzata, il processo, noto anche come "cogenerazione", consentirà ai cittadini della capitale bulgara un migliore accesso all'energia a prezzi accessibili, proteggendo insieme l'ambiente. "Ridurre, riutilizzare, riparare, riciclare, recuperare e smaltire: questo investimento è in linea con la direttiva quadro europea sui rifiuti ed è essenziale per un sistema moderno, efficiente e sostenibile di gestione dei rifiuti a Sofia", ha dichiarato la commissaria per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira. Si stima che, una volta costruito, l'impianto produrrà calore ed elettricità con una capacità di circa 55 megawatt di calore e 19 megawatt di elettricità. Ciò significa calore per 40mila persone ed elettricità per 30mila persone. Questo progetto è la parte finale di un programma di gestione dei rifiuti in tre fasi per ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti, migliorare il riciclaggio e stimolare gli investimenti nella gestione dei rifiuti a Sofia. La Commissione ha ricordato che la Bulgaria ha ricevuto un totale di 204 milioni di euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale in due periodi di programmazione (2007-2013) e (2014-2020). (Beb)