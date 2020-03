Coronavirus: Usa supera soglia dei 100 mila contagi, è paese più colpito al mondo

- Negli Stati Uniti sale ad oltre 100 mila casi il numero delle persone che hanno contratto la Covid-19, facendone il paese con più casi di infezione al mondo. Secondo la piattaforma sviluppata dalla Johns Hopkins University, sono attualmente 104.837 i casi di contagio confermati sul territorio. Nei giorni scorsi gli Usa hanno superato l'Italia e la Cina, registrando rispettivamente quasi 15 mila e 20 mila casi in più, e con una mappa del contagio che vede lo stato di New York al centro dell'epidemia, con oltre 500 decessi. In una conferenza tenuta alla Casa Bianca, ieri il presidente Donald Trump ha sostenuto che gli Usa hanno "effettuato più test di qualsiasi altro paese al mondo" e che la capacità di risposta statunitense "continua a crescere". (Nys)