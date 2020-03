Roma: deruba vigilante a Termine, carabinieri arrestano 30enne

- Ieri pomeriggio, i carabinieri del nucleo scalo Termini hanno arrestato un 30enne italiano, disoccupato, originario e residente nella provincia di Trapani, con l’accusa di rapina impropria. L'uomo, in via Marsala, dopo aver notato l’auto di servizio di una guarda giurata, lasciata incustodita con la portiera aperta. Approfittando della situazione, è riuscito a sottrarre il portafoglio che il vigilante aveva lasciato sul mezzo. Dopo il furto, il 30enne si è dato alla fuga, inseguito a dalla guardia giurata che, dopo pochi metri lo ha raggiunto. A quel punto il ladro ha reagito colpendo con calci e pugni il vigilante. È in quel momento che una pattuglia dei carabinieri in transito è intervenuta e ha arrestato il ladro che è stato portato in caserma, mentre la refurtiva è stata riconsegnata alla vittima. (Rer)