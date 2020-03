Kazakhstan: coronavirus, da oggi obbligo di restare a casa per cittadini Nur-Sultan e Almaty

- Agli abitanti delle città kazakhe di Nur-Sultan e Almaty sarà vietato lasciare la casa tranne che per acquistare cibo o medicine e andare a lavorare a partire da oggi. È quanto riferito dalla commissione nazionale per l’emergenza del coronavirus, secondo cui saranno inoltre limitati gradualmente in città i servizi del trasporto pubblico. Attualmente sono 109 i casi confermati di coronavirus in Kazakhstan. Nel paese lo scorso 16 marzo è decretato lo stato d’emergenza, mentre il 19 marzo Nur-Sultan e Almaty sono state messe in quarantena. (Res)