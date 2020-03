Milano: a fuoco il settimo piano del tribunale, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina all’alba, poco dopo le 5, è divampato un incendio al 7° piano del tribunale ordinario di Milano, in via Carlo Freguglia. Il rogo non ha provocato feriti. Lo comunica l’Azienda regionale emergenza urgenza, che rende noti altri incendi scoppiati questa mattina: le fiamme sono divampate intorno alle 7 in una palazzina al 5° e al 6° piano di viale Zara, all’altezza dell’Esselunga, senza causare feriti. Intorno alle 7.25 è andato a fuoco un appartamento in via Giorgio Amendola a Rovagnasco, a Segrate (MI), coinvolgendo in modo lieve una donna di 48 anni.(Rem)