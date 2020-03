Libia: Consiglio di sicurezza Onu esprime preoccupazione per possibile impatto Covid-19

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione per “la significativa escalation di ostilità sul terreno in Libia” e “il possibile impatto della pandemia di Covid-19”. In una videoconferenza sui lavori della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), presieduta dall’ambasciatore cinese Zhang Jun, l’organo del Palazzo di Vetro ha invitato le parti a ridurre urgentemente i combattimenti, a cessare immediatamente le ostilità e a garantire un accesso senza ostacoli agli aiuti umanitari in tutto il paese. “I membri del Consiglio di sicurezza hanno invitato tutti gli Stati membri a rispettare l'embargo sulle armi in Libia”, si legge in un comunicato diffuso dalla rappresentanza cinese alle Nazioni Unite. (Nys)