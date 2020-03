Melzo (MI): rissa tra coinquilini in appartamento, fiamme in casa

- Aggredisce i coinquilini e distrugge la casa, causando anche un principio di incendio. È successo ieri sera, intorno alle 23, in un appartamento di via Giacomo Matteotti a Melzo, in provincia di Milano. Lo riferisce una nota dell’Azienda regionale emergenza urgenza, intervenuta sul posto insieme ai carabinieri. È stato L.R.E., un uomo di 39 anni, a distruggere l’appartamento e ad aggredire i coinquilini, finiti all’ospedale di Melzo in codice verde: B.P., un uomo di 36 anni, per le percosse alla testa ricevute; S.D.D., un 24enne, per le contusioni al volto. (Rem)