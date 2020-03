Usa-Ue: colloquio telefonico Pompeo-Borrell, focus su relazioni transatlantiche

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Michael Pompeo, ed il rappresentante per la politica di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell, hanno avuto un colloquio telefonico nel quale hanno affermato il ruolo "critico" che le relazioni transatlantiche devono giocare nella promozione di una sanità pubblica e nella lotta alla pandemia di Covid-19. Come riferito dal portavoce del dipartimento di Stato Morgan Ortagus, Pompeo ha espresso preoccupazione per i nuovi combattimenti a Tripoli, in Libia, e ha accolto con favore la nuova operazione dell'Ue volta a far rispettare l'embargo delle Nazioni Unite sulle armi nel paese nordafricano. Il segretario e l'Alto rappresentante hanno inoltre discusso di questioni globali chiave, inclusa la situazione in Siria e Venezuela. Il segretario ha quindi sottolineato il "comune interesse" di Ue e Stati Uniti nell'affermare la prospettiva euro-atlantica dei Balcani occidentali, accogliendo con favore la prospettiva di aprire i negoziati di adesione all'UE con la Macedonia settentrionale e l'Albania.(Com)