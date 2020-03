Coronavirus: Raggi, cancellata riscossione canone occupazione suolo pubblico per il 2020

- "Tutelare bar, ristoranti ed esercizi commerciali di Roma è una nostra priorità. Per questo abbiamo deciso di cancellare, per tutto il 2020, la riscossione del canone di occupazione di suolo pubblico". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi che spiega come la decisione sia stata pensata "per tutte quelle attività che hanno spazi e tavolini all’aperto, ma anche per chi gestisce servizi nei mercati rionali". La prima cittadina, nel suo posti, sottolinea come: "La Giunta capitolina ha dato via libera a un provvedimento che, di fatto, offre un sostegno economico di 90 milioni di euro all’intero settore. È un segnale di attenzione e di vicinanza ai nostri piccoli imprenditori e negozianti ma, soprattutto, un investimento sul futuro: l’esenzione dal canone sarà un contributo per ripartire quando l’emergenza sarà cessata, per rilanciare attività economiche fondamentali della nostra città. Il provvedimento - prosegue la sindaca - fa parte di una serie di strumenti che abbiamo individuato per attenuare i danni all’economia prodotti dall’emergenza Coronavirus. Roma Capitale sta lavorando per superare questo momento e darà una mano alle sue imprese e ai suoi cittadini. Insieme ce la faremo". (Rer)