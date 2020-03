Coronavirus: Cgia, tra debiti Pa e stop opere bloccati 115 miliardi

- Tra i debiti commerciali non ancora onorati (53 miliardi di euro) e la mancata apertura di tantissimi cantieri legati a infrastrutture strategiche e a opere pubbliche minori distribuite lungo il Paese (per un valore di 62 miliardi), la Pubblica amministrazione blocca complessivamente 115 miliardi di spesa che sarebbero indispensabili per fronteggiare l'attuale situazione economica. A denunciarlo è la Cgia. (segue) (Rin)