Coronavirus: Zimbabwe, Mnangagwa annuncia il blocco totale del paese

- Il presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ha annunciato il blocco (“lockdown”) del paese a partire da lunedì prossimo come misura volta a frenare la diffusione della pandemia di coronavirus nel paese. Nell’annunciare la decisione in un discorso televisivo tenuto ieri sera, il capo dello Stato ha precisato che il provvedimento resterà in vigore per una durata di 21 giorni e vedrà esentati solo gli operatori statali e sanitari in servizio, mentre saranno autorizzate le cerimonie funebri con meno di 50 persone. "Alcune delle misure saranno drastiche e sicuramente sconvolgeranno le routine quotidiane della nostra vita. Se necessario, le forze di sicurezza saranno schierate per facilitare l'applicazione di queste misure”, ha affermato Mnangagwa. L’annuncio è stato accolto con favore del leader dell’opposizione Nelson Chamisa. “Mettendo da parte la politica, dobbiamo unirci per salvare delle vite”, ha scritto Chamisa su Twitter. In Zimbabwe si registrano attualmente cinque casi confermati di contagio e un decesso, tuttavia l'opposizione e gli avversati di Mnangagwa accusano il governo di sottostimare le cifre. (Res)