Medio Oriente: continua il disgelo tra Emirati e Siria, principe Bin Zayed parla con Assad

- Importanti segnali in Medio Oriente oltre alla pandemia di coronavirus. Il principe ereditario di Abu Dhabi, lo sceicco Mohammed bin Zayed al Nahyan, e il presidente della Siria, Bashar al Assad, hanno intrattenuto ieri sera una conversazione telefonica dopo anni di gelo. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale emiratina “Wam”, precisando che nel colloquio tenuto ieri sera i due leader hanno parlato delle misure precauzionali adottate nei loro paesi per affrontare il nuovo coronavirus. In particolare, lo sceicco Mohammed ha sottolineato che “gli Emirati Arabi Uniti sostengono il popolo siriano in queste difficili circostanze, la Siria non sarà lasciata da sola in queste condizioni critiche”. La notizia, che è stata confermata anche dall’agenzia di stampa governativa siriana “Sana”, assume particolare rilevanza dopo che il 27 dicembre 2019 Abu Dhabi ha annunciato la riapertura della sua ambasciata a Damasco. Gli Emirati Arabi Uniti sono stati il primo paese a riaprire la propria sede diplomatica nella capitale siriana, seguiti dal Bahrein. Secondo il ministro di Stato per gli Affari esteri degli Emirati, Anwar Gargash, un rientro della Siria nella Lega araba (il consesso arabo dal quale Damasco è stata sospesa nel 2011) potrebbe essere ancora prematuro, dal momento che è richiesto il consenso di tutti i paesi arabi e alcune nazioni, come ad esempio il Qatar, sono contrarie. (Res)