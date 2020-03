Coronavirus: fonti stampa, Russia valuta possibilità di limitare spostamenti all'interno del paese

- Il governo russo sta valutando la possibilità di limitare i movimenti delle persone all'interno del paese e di fermare il traffico aereo e ferroviario di passeggeri. Lo riferiscono fonti citate dall'agenzia di stampa "Sputnik". La notizia non ha avuto al momento alcuna conferma ufficiale. Secondo le ultime stime diffuse ieri dal quartier generale operativo per il contenimento dell'epidemia, il numero totale dei casi confermati nel paese è salito a 1.036, facendo registrare un'impennata di 196 nuovi contagi rispetto alle precedenti 24 ore. Sono tre le vittime finora confermate (tutte a Mosca), mentre in totale sono 45 le persone guarite dalla malattia. La maggior parte dei pazienti, 703 persone, si trovano a Mosca. In generale l’epidemia è stata registrata in 58 regioni russe. (Rum)