Torino: controlli contro diffusione coronavirus, 25enne sorpreso con hashish e marijuana a Orbassano

- Un ragazzo di 25 anni di Orbassano (provincia di Torino) è stato arrestato dai carabinieri durante i controlli per il rispetto delle prescrizioni contro il contagio da Covid-19. Il giovane è stato sorpreso in un luogo molto distante da casa, mentre si tratteneva in strada con amico al quale, probabilmente, aveva venduto droga. I militari lo hanno perquisito e hanno trovato nelle sue tasche alcune dosi di hashish; a casa, invece, sono state trovate centinaia di dosi di marijuana di cui il giovane aveva tentato di disfarsi nascondendoli nella spazzatura che la madre, ignara di tutto, si accingeva a gettare. Oltre allo stupefacente, nella camera dell’arrestato è stato trovato tutto l’occorrente per il confezionamento, oltre a diverse banconote, ritenute provento dello spaccio. (Rpi)