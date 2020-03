Coronavirus: i sindaci Brasiliani pronti a denunciare Bolsonaro per misure troppo blande (3)

- La nuova presa di posizione dei sindaci arriva dopo alcuni giorni dalle dichiarazioni del presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro che, fautore di una linea meno allarmistica sull'emergenza, aveva criticato le misure adottate dai diversi stati e municipi, considerandole "eccessive" rispetto alla reale portata della crisi, soprattutto relativamente alle misure di quarantena, isolamento sociale e altre restrizioni agli spostamenti adottate da diversi stati e i municipi all'interno degli stati. In linea con queste convinzioni a partire da oggi, inoltre, il governo federale ha lanciato una campagna chiamata "Il Brasile non può fermarsi" per difendere l'allentamento dell'isolamento sociale. L'iniziativa fa parte della strategia messa a punto dal Planalto per pubblicizzare le azioni per combattere il nuovo coronavirus, insieme alle misure che il presidente Bolsonaro ritiene necessarie per la ripresa economica. (segue) (Brb)