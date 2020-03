Coronavirus: i sindaci Brasiliani pronti a denunciare Bolsonaro per misure troppo blande (14)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al sostegno agli stati, il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato un pacchetto di aiuti in favore di stati e municipi da 85,8 miliardi di real (15,7 miliardi di euro) per aiutare le autonomie locali e far fronte alla crisi economica generata dalla pandemia di coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso Bolsonaro nel corso di un incontro con i governatori degli stati della regione nord e del nordest. Secondo quanto affermato, le risorse saranno stanziate principalmente in favore dei dipartimenti della Salute. Otto miliardi di real (1,4 miliardi di euro) saranno destinati direttamente a spese sanitarie, 16 miliardi di real (2,8 miliardi di euro) andranno invece a consolidare i trasferimenti federali verso stati e comuni. Due miliardi di real (368 milioni di euro) saranno invece destinati all'assistenza sociale. (segue) (Brb)