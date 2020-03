Usa: Fed pronta a nuovi aiuti per stati e governi locali

- La Federal Reserve sta valutando nuovi provvedimenti per finanziare i governi statali e quelli locali, molti dei quali sono in prima linea nella lotta alla pandemia di coronavirus e dovranno far fronte a enormi prestiti, visto che le loro entrate sono crollare. Lo scrive il “Wall Street Journal” citando fonti anonime. La legge sul salvataggio economico approvata dal Congresso questa settimana chiede alla Fed di sostenere prestiti a imprese, città e stati. La Fed tradizionalmente evitava di intervenire direttamente nella politica creditizia e fiscale, preferendo lasciare tali questioni al Congresso e alla Casa Bianca. La Fed ha già dato 454 miliardi di dollari al Tesoro Usa per coprire eventuali perdite. Inoltre la Fed ha notevolmente ampliato il proprio bilancio nelle ultime due settimane, da quasi 942 miliardi a 5.250 miliardi a partire da mercoledì. La banca centrale si è offerta liberamente per aiutare le imprese ed evitare un'ondata di insolvenze che potrebbero trasformare una recessione in qualcosa di molto peggio.(Nys)