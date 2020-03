Business news: portavoce governo greco, Atene auspica via libera a "coronabond"

- La Grecia auspica che i paesi dell'Ue concorderanno su uno strumento comune di debito per creare fondi volti a sostenere l'economia europea nell'emergenza coronavirus: lo ha dichiarato il portavoce governativo ellenico, Stelios Petsas, in un punto stampa nel quale ha confermato la posizione di Atene in favore dei "coronabond". "Speriamo che ora, di fronte ai colpi all'economia causati dalla pandemia, un'emissione di titoli speciali ci sarà e che saranno usati gli strumenti disponibili del Meccanismo europeo di stabilità per finanziare le azioni degli Stati membri", ha dichiarato il portavoce del governo greco. Petsas ha ribadito che il governo di Atene ha già previsto 6 miliardi di euro in misure di sostegno alle imprese ed ai lavoratori per i soli mesi di marzo e aprile. (Gra)