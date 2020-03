Business news: Ungheria, aeroporto di Budapest propone a compagnie di ospitare velivoli fermi a prezzo scontato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aeroporto internazionale di Budapest sta valutando nuove fonti di guadagno alla luce della quasi totale sospensione dei collegamenti aerei dovuta alla diffusione globale del Covid-19. Lo si apprende dalla stampa locale, la quale spiega che attualmente lo scalo viene utilizzato solo per consentire il ritorno di cittadini stranieri ai loro paesi di origine e per il rimpatrio degli ungheresi dall’estero. L’amministrazione dell’aeroporto ha quindi proposto alle compagnie straniere di fornire un parcheggio a prezzo scontato per i velivoli che dovranno rimanere fermi nella struttura nel corso dei prossimi mesi. Stando alle informazioni diffuse, le autorità locali hanno proposto di sfruttare parte delle piste ad oggi inutilizzate per incrementare la capacità della struttura. (Vap)