Business news: Banca nazionale Ucraina, nessuna vendita di valuta estera su mercato interbancario dopo settimane

- Per la prima volta nelle ultime settimane, la Banca nazionale dell’Ucraina (Nbu) non ha fatto ricorso a vendite di valuta estera sul mercato interbancario, al fine di mitigare le fluttuazioni della grivnia. Lo ha reso noto la stessa Nbu, ripresa dall’agenzia di stampa “Unian”. Nelle settimane scorse ha venduto dollari per un volume pari a 50-300 milioni su base quotidiana. Nella giornata del 24 marzo, “per la prima volta nelle ultime settimane, la Banca nazionale non ha dovuto portare avanti interventi di vendita di valuta estera, con il mercato interbancario che è rimasto stabile anche senza la nostra partecipazione”, si legge nella nota dell’Nbu. (Res)