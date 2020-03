Business news: Ungheria, compagnia energetica Mol riconverte linea di produzione per gel disinfettanti

- La società ungherese del settore petrolio e gas Mol ha riconvertito il suo stabilimento di lubrificanti Mol Lub per la produzione di gel disinfettanti, al fine di sostenere il contrasto all'epidemia di coronavirus. Mol ha dichiarato che nel giro di due settimane è stata in grado di trasformare una linea di produzione che in precedenza rendeva fluido lo scudo antivento in produzione di disinfettanti per le mani e le superfici. Lo stabilimento di Almasfuzíto, nell'Ungheria occidentale, produce ora circa 50 mila litri di disinfettante al giorno in tre turni. Mol Lub ha già effettuato le prime consegne in ospedali, gestori dei rifiuti, servizi pubblici e comuni e sta lavorando per lanciare le vendite al dettaglio del prodotto il più presto possibile. Mol inizierà anche a produrre prodotti igienizzanti nei suoi stabilimenti in Slovacchia e Croazia. (Vap)