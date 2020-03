Business news: Azerbaigian, Banca centrale mantiene invariato il tasso di rifinanziamento al 7,25 per cento

- La Banca centrale dell'Azerbaigian ha mantenuto invariato il tasso di rifinanziamento al 7,25 per cento. È quanto si legge in una nota dell’ente regolatore del paese caucasico. La Banca centrale ha inoltre adeguato il corridoio dei tassi d’interesse, stabilendo un limite inferiore del 6,75 per cento e una soglia massima del 9,0 per cento, aumentando di fatto la quota minima che si attestava sinora al 5,5 per cento. (Res)