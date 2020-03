Business news: Georgia, Banca centrale vende 40 milioni di dollari per contrastare deprezzamento del lari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Georgia ha venduto 40 milioni di dollari per contrastare il deprezzamento del lari georgiano. È quanto riferito dall’ente regolatore di Tbilisi, secondo cui grazie a quest’intervento la valuta georgiana si è apprezzata nei confronti del dollaro di 2,36 tetri (centesimi di lari), mentre nei confronti dell'euro si è apprezzato di 8,88 tetri stando ai dati relativi alla giornata di giovedì 19 marzo. Per ridurre la pressione del tasso di cambio sull'inflazione, la Banca centrale ha aumentato il tasso di rifinanziamento di 0,5 punti percentuali al 7,5 percento il 25 settembre e di un altro punto percentuale il 23 ottobre. L’ultimo intervento risale all’11 dicembre del 2019, con l’aumento del tasso di rifinanziamento al 9 per cento. (Res)