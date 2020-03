Business news: Banca centrale Armenia, al momento non c’è rischio di un aumento di inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio di un innalzamento dell’inflazione in Armenia, a fronte dello Stato di emergenza attualmente in vigore nel paese, è generalmente basso al momento. Lo ha dichiarato Artur Stepanyan, membro del consiglio di amministrazione della Banca centrale armena, durante una conferenza stampa dedicata al futuro dell’economia nazionale nei prossimi mesi. “Lo scorso 17 marzo abbiamo abbassato il tasso di rifinanziamento, mentre la maggior parte dei paesi della regione lo hanno alzato: nei prossimi mesi lavoreremo per garantire la stabilità economica e dei prezzi, e posso dire con certezza che l’inflazione rimarrà ridotta”, ha detto. (Res)