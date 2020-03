Coronavirus: i sindaci Brasiliani pronti a denunciare Bolsonaro per misure troppo blande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fronte nazionale dei sindaci brasiliani (Fnp), associazione che riunisce i sindaci di 406 municipi brasiliani con più di 80 mila abitanti ha nuovamente criticato la linea meno allarmistica sull'emergenza del presidente Jair Bolsonaro in relazione alla lotta contro il nuovo coronavirus e ha avvertito che la fine dell'isolamento sociale "potrebbe portare al collasso del Sistema sanitario pubblico (Sus)". In una lettera inviata al presidente l'Fnp annuncia di essere pronto a denunciare il presidente per le responsabilità civili e penali relative alle conseguenze delle scelte politiche. Nella missiva i sindaci si limitano a porre una serie di domande la cui risposte, secondo loro, evidenzierebbe una condotta illegale da parte del capo dello stato e del governo. (segue) (Brb)