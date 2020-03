Coronavirus: i sindaci Brasiliani pronti a denunciare Bolsonaro per misure troppo blande (6)

- Intanto il ministero della Salute brasiliano ha divulgato il bilancio aggiornato dei contagi registrati sul proprio territorio. Sommando i dati provenienti dai dipartimenti della Salute di ciascuno stato, il numero complessivo di contagi è salito a 3417 in crescita del 17 per cento rispetto al numero di 2433 registrato ieri, 26 marzo. Il numero dei morti ha raggiunto la cifra di 92, in crescita del 19 per cento rispetto al numero di 57 registrato ieri. Anche il tasso di letalità del Covid-19 (rapporto tra il numero di ammalati e il numero di morti) in Brasile è cresciuto, passando dal 2,4 per cento di ieri al 2,7 per cento di oggi. La maggior parte dei casi sono stati registrati negli stati di San Paolo, 1223, e Rio de Janeiro, 493. (segue) (Brb)