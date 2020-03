Imprese: Airbnb sospende marketing per risparmiare 800 milioni di dollari

- Airbnb Inc ha sospeso tutte le sue attività di marketing per risparmiare 800 milioni di dollari quest'anno. Inoltre, i suoi fondatori non prenderanno alcun compenso per i prossimi sei mesi, mentre i vertici avranno un taglio del 50 per cento, secondo una persona che ha familiarità con la questione citata dalla stampa Usa. Airbnb ha tenuto una riunione con diverse banche per discutere di estendere una linea di credito già esistente da 1 miliardo di dollari, mentre sta subendo un forte rallentamento a causa del coronavirus. Airbnb doveva essere la principale quotazione sulla borsa del 2020, con una valutazione che superava i 30 miliardi di dollari. Pur non essendo stati fatti annunci ufficiali la quotazione del gruppo potrebbe essere rimandata alla fine delle crisi, presentandosi con un valore ridotto di molto rispetto alle precedenti stime di capitalizzazione.(Nys)