Business news: ministro Finanze russo, l’imposta sugli interessi dai depositi in vigore dal 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’imposta sugli interessi attivi dai depositi con un importo di oltre un milione di rubli sarà in vigore dal 2021. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze Anton Siluanov nel corso di un briefing con la stampa. La nuova misura non influirà sul reddito derivante dagli interessi ricevuti quest'anno, ha spiegato il ministro. "L'imposta sul reddito da interessi sui depositi per il 2021 sarà trattenuta solo nel 2022. Anche le notifiche delle autorità fiscali saranno inviate ai contribuenti solo nel 2022", ha dichiarato il ministro, aggiungendo che lo stesso approccio sarebbe stato applicato agli investimenti in titoli di debito. (Rum)