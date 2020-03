Business news: Russia, Moody's rivede al ribasso previsioni su crescita nel 2020

- L'agenzia di rating internazionale Moody's ha abbassato le sue previsioni per i tassi di crescita del Pil russo nel 2020 dall'1,5 allo 0,5 per cento, previsto per febbraio, tenendo conto dei prezzi del petrolio e della pandemia di coronavirus. Lo ha reso noto in un rapporto l'agenzia. "In base alle nostre previsioni, secondo cui il prezzo base del greggio Brent sarà inferiore di circa il 30 per cento rispetto alle nostre aspettative precedenti, prevediamo che quest'anno la crescita economica in Russia rallenterà allo 0,5 per cento rispetto alla nostra precedente previsione dell'1,5 per cento, riflettendo una domanda esterna più debole e un potere d'acquisto inferiore delle famiglie", si afferma nel documento. (Rum)