Business news: Romania, Tarom sospende voli nazionali per due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera romena Tarom ha sospeso, a partire dal 25 marzo alle ore 12, i voli interni per i prossimi 14 giorni a seguito delle nuove restrizioni imposte per limitare la diffusione del coronavirus. È quanto annunciato sulla pagina Facebook della compagnia. Inoltre, a partire da domani, i voli da e per Francia e Germania saranno sospesi per almeno due settimane. "Tutti i passeggeri interessati dalla sospensione di questi voli possono optare per la riprogrammazione nelle successive date del viaggio senza dover pagare penali o al rimborso completo dei biglietti", riferiscono i rappresentanti della compagnia. (Rob)