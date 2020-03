Business news: Albania, Banca centrale decide taglio tasso d'interesse dello 0,5 per cento

- La Banca centrale d'Albania è intervenuta riducendo di 0,5 punti percentuali il tasso d'interesse della moneta locale, il lek, nel tentativo di contenere gli effetti dell'epidemia di coronavirus sull'economia del paese. Con la decisione di oggi, il tasso d'interesse si attesta così ad un minimo storico dello 0,5 per cento. "Si tratta di una misura necessaria per ridurre il costo dell'attività creditizia, per ridurre il costo di servizio del debito pubblico e favorire la circolazione della liquidità per le imprese e i cittadini", ha spiegato il governatore della Banca centrale Gent Sejko, aggiungendo che "il provvedimento agevola un normale funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria e alleggerisce la pressione sui bilanci finanziari degli operatori economici, offrendo loro maggiore tempo, spazio e respiro per affrontare i colpi all'economia del paese". (Alt)