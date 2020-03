Business news: Repubblica Ceca, deficit bilancio per 2020 salirà a 7,25 miliardi di euro

- Il deficit di bilancio della Repubblica ceca per il 2020 salirà da 40 miliardi di corone (circa 1,45 miliardi di euro) a 200 miliardi di corone (7,25 miliardi di euro). Lo rende noto l’agenzia di stampa ceca “Ctk”, Il presidente Milos Zeman ha promulgato l’emendamento alla legge di bilancio in materia, come ha riferito il suo portavoce Jiri Ovcacek. L’aumento del deficit è dovuto agli effetti della crisi economica suscitata dall’epidemia di coronavirus e alle misure prese dal governo di Praga. Secondo le stime preliminari, le entrate scenderanno di oltre 89,8 miliardi di corone (3,25 miliardi di euro), mentre le spese salirebbero di 70,2 miliardi (2,54 miliardi di euro). (Vap)