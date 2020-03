Usa: Pentagono ordina di prepararsi a nuova campagna in Iraq con milizia islamista

- Il Pentagono ha ordinato ai comandanti militari Usa di prepararsi a un aumento dei combattimenti in Iraq, emanando una direttiva per preparare una campagna per distruggere un gruppo islamista sostenuto dall'Iran che ha minacciato ulteriori attacchi contro le truppe statunitensi. Tuttavia i vertici dell’esercito Usa in Iraq hanno avvertito che una simile campagna potrebbe essere sanguinosa e controproducente e rischiare di portare a una guerra con l'Iran, scrive il “New York Times”. In un documento, il comandante, il tenente generale Robert P. White, ha scritto che una nuova campagna militare richiederebbe l’invio di altre migliaia di truppe Usa in Iraq insieme a risorse come è successo per addestrare le truppe irachene a combattere lo Stato islamico. Al contrario, alcuni alti funzionari del governo del presidente Usa Donald Trump - tra cui il segretario di Stato Mike Pompeo e il consigliere per la sicurezza nazionale, Robert C. O'Brien - hanno spinto per nuovi attacchi contro le milizie sostenute da Teheran, credendo che l’Iran sia indebolito a causa della pandemia di coronavirus.(Nys)