Business news: Ungheria, Banca centrale prevede inflazione al di sotto del 3 per cento per il 2020

- Il tasso d'inflazione ungherese potrebbe essere inferiore al 3 per cento nel 2020 e stabilizzarsi intorno a quella percentuale nel lungo periodo. Lo afferma Andras Balatoni, a capo del dipartimento di analisi e previsioni della Banca nazionale d'Ungheria (Mnb). Balatoni evidenzia che l'inflazione annuale è inferiore alle proiezioni e questo è ascrivibile soprattutto al crollo del prezzo del petrolio, che fa da contraltare agli aumenti delle materie prime alimentari. Resta incerta la prospettiva dell'economia ungherese alla luce della pandemia di coronavirus in corso. Balatoni ritiene che sia ancora possibile per l'economia del paese crescere del 2 per cento in più rispetto alla media europea quest'anno. (Vap)