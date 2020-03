Business news: Moody's, Azerbaigian fra i paesi in grado di reggere ribasso prezzi petroliferi

- L'Azerbaigian potrà beneficiare di una posizione fiscale di base significativamente forte e di una minore vulnerabilità al calo dei prezzi del petrolio. È quanto si legge nelle stime dell’agenzia di rating internazionale Moody's. La riduzione dei prezzi del petrolio ha indebolito i profili creditizi dei paesi esportatori di petrolio. Il prezzo del greggio Brent è crollato di oltre il 60 per cento dalla fine del 2019 e ciò perché l'epidemia di coronavirus in espansione ha frenato la domanda mondiale di petrolio; oltre agli effetti derivanti dalla mancata estensione dell’accordo Opec+ sul taglio della produzione petrolifera. “La diversa vulnerabilità alla caduta dei prezzi del petrolio determinerà una divergenza nel merito creditizio. Il calo dei prezzi del petrolio è negativo per il credito dei paesi esportatori di petrolio, in particolare Oman (Ba2 stabile), Bahrein (B2 stabile), Iraq (Caa1 stabile) e Angola (B3 stabile), e in quelli in cui la capacità di adeguarsi allo shock a un livello profondo, sebbene sia temporaneo, è limitata. La maggior parte dei paesi a basso rating che producono petrolio hanno un'elevata vulnerabilità esterna a prezzi del petrolio più bassi e dovranno affrontare un rischio maggiore di liquidità. (Res)