Business news: Russia, Putin propone tassa del 15 per cento su dividendi e interessi dei redditi all'estero

- Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto una tassa del 15 per cento sui dividendi e gli interessi dei redditi all’estero. Il capo dello Stato lo ha annunciato nel corso di un messaggio alla nazione. "Propongo di introdurre un'imposta del 15 per cento per coloro che ritirano i loro redditi sotto forma di dividendi in conti esteri. Naturalmente, ciò richiederà un adeguamento dei nostri accordi per evitare la doppia imposizione con alcuni paesi e chiedo al governo di lavorare in questo senso”, ha detto il presidente russo. “Se i partner stranieri non accetteranno le nostre proposte, la Russia si ritirerà unilateralmente da questi accordi", ha affermato Putin. (Rum)