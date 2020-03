Business news: Russia, Putin chiede a Banca centrale estensione prestiti a imprenditori

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha chiesto alla Banca centrale di estendere i prestiti concessi alle imprese che operano nelle industrie maggiormente colpite dalla crisi legata alla diffusione globale del Covid-19. Lo ha detto durante un discorso alla nazione sull’emergenza legata all’epidemia di coronavirus. “Ho chiesto alla Banca centrale di creare un meccanismo per l’estensione dei prestiti concessi agli imprenditori che operano nei settori più colpiti”, ha detto il capo dello Stato russo, ricordando che il reddito dei cittadini ha subito un calo che si aggira intorno al 30 per cento a causa della crisi. In una situazione di emergenza, ha aggiunto, è giusto che le persone possano avere un lasso di tempo ragionevole per il pagamento dei loro debiti. (Rum)