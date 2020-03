Business news: Russia, Putin annuncia riduzione aliquota premi assicurativi per dipendenti delle Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha disposto una riduzione dell’aliquota dei premi assicurativi dal 30 al 15 per cento per i dipendenti di piccole e medie imprese il cui salario è superiore al minimo consentito. Lo ha annunciato ieri durante un discorso alla nazione sull’emergenza legata alla diffusione globale del Covid-19. “Dobbiamo fare tutto il necessario per proteggere il reddito dei cittadini, soprattutto i dipendenti delle piccole e medie imprese: proprio per questo ho disposto la riduzione dell’aliquota”, ha detto Putin, sottolineando che “per i dipendenti che percepiscono il salario minimo consentito o anche meno l’aliquota resterà al 30 per cento”. Nel suo discorso, il presidente ha anche aggiunto che il provvedimento resterà in vigore anche una volta superata la crisi, per “incentivare i datori di lavoro ad aumentare i salari dei propri dipendenti”. (Rum)