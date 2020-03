Coronavirus: i sindaci Brasiliani pronti a denunciare Bolsonaro per misure troppo blande (11)

- Precedentemente la Camera dei deputati brasiliana ha approvato un progetto di legge che prevede il pagamento diretto di un assegno da 600 real (110 euro) ai lavoratori senza contratto. Dopo l'approvazione alla camera, il testo è stato trasmesso al Senato dove tuttavia non è stata ancora fissata la data per la discussione del progetto. La misura, della durata di tre mesi, è una delle disposizioni di emergenza messe in campo dal governo brasiliano limitare l'impatto della pandemia di coronavirus sulla popolazione. L'assegno per le donne con figli considerate "capofamiglia" potrà raggiungere a 1.200 real (220 euro). Il pagamento degli aiuti di emergenza è limitato a due persone della stessa famiglia. La proposta del governo prevedeva un assegno di 200 real (50 euro). Secondo una stima preliminare il costo della disposizione per le casse dello stato sarà di circa 43 miliardi di real (7 miliardi di euro) per tre mesi. (segue) (Brb)