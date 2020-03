Business news: Romania, dal bilancio più risorse per ministero della Salute

- Le autorità di Bucarest stanno preparando una revisione del bilancio che potrebbe essere approvata dal governo la prossima settimana: maggiori risorse saranno indirizzate al ministero della Salute. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze romeno, Florin Citu, in un video messaggio sulla sua pagina di Facebook. "Faremo una correzione del bilancio. Spero che sia pronto la prossima settimana perché abbiamo bisogno di risorse per il ministero della Salute. Le risorse che sono oggi in altri ministeri devono andare al ministero della Salute", ha detto il titolare del dicastero delle Finanze. Secondo l'ultimo rapporto ufficiale, la Romania ha registrato 794 persone infette dal nuovo coronavirus, 79 guarite e 13 morte. (Rob)