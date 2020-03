Coronavirus: Brasile stabilisce misure per garantire la sicurezza alimentare

- Il ministero dell'Agricoltura brasiliano ha emesso un'ordinanza in cui stabilisce misure per garantire il pieno funzionamento delle catene di produzione di alimenti e bevande, garantendo l'approvvigionamento alimentare e la sicurezza popolazione, durante lo stato di calamità pubblica legato alla pandemia del nuovo coronavirus. Secondo il decreto, le attività essenziali sono quelle "indispensabili per soddisfare i bisogni urgenti della comunità che, se non soddisfatte, mettono in pericolo la sopravvivenza, la salute o la sicurezza della popolazione". (segue) (brb)