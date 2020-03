Coronavirus: Brasile stabilisce misure per garantire la sicurezza alimentare (3)

- L'ordinanza elenca anche, come servizi e attività essenziali per la sicurezza alimentare, quelle che garantiscono le operazioni di porti, magazzini, ferrovie e autostrade, comunali, statali e federali per il flusso e la distribuzione di alimenti, bevande e produzioni agricole e quelle che garantiscono il funzionamento di distributori di benzina, ristoranti, negozi di alimentari, la manutenzione delle stazioni di servizio i siti di atterraggio e igiene, con un'infrastruttura minima per i conducenti di camion e il traffico di camion lungo le strade e le autostrade in tutto il paese. (brb)