Coronavirus: i sindaci Brasiliani pronti a denunciare Bolsonaro per misure troppo blande (2)

- "Il governo federale consiglia alle entità subnazionali di sospendere immediatamente le restrizioni sulle interazioni sociali?", chiedono i sindaci nella lettera, proseguendo "In tal caso, attraverso quale strumento ufficiale?". "Quali prove scientifiche sono state prese in considerazione per motivare l'improvviso cambiamento della posizione del governo federale in merito alle misure di isolamento sociale?", proseguono i sindaci. "Se il governo federale sospende la moderazione sociale, che potrebbe portare al collasso del Sistema sanitario pubblico (Sus), il governo federale si assumerà tutte le responsabilità, dato che stiamo andando contro ciò che l'Oganizzazione mondiale della sanità (Oms)?" chiedono i sindaci. La missiva si chiude con l'affermazione che "A seconda della risposta del governo federale alla presente lettera, poiché la posizione finora è stata dubbia e ha generato insicurezza nella popolazione, non ci saranno altre alternative per i sindaci se non adire le vie legali perché la condotta del presidente venga valutata sotto il profilo legale civile e penale", conclude la lettera. (segue) (Brb)