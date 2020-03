Coronavirus: i sindaci Brasiliani pronti a denunciare Bolsonaro per misure troppo blande (13)

- Inoltre, lo scorso lunedì 23 marzo, il ministero dell'Economia brasiliano ha annunciato che garantirà un anticipo del 25 per cento del sussidio di disoccupazione ai lavoratori che soffriranno di riduzioni dell'orario di lavoro o dei salari a causa dell'impatti della pandemia di coronavirus. L'aiuto varrà solo per coloro che guadagnano fino a due salari minimi ed è valido solo per tre mesi. Inoltre il governo potrebbe decidere di farsi carico dei primi 15 giorni di malattia del dipendente che contragga il coronavirus. Di solito spetta alle aziende. Con queste misure, la stima del ministero dell'Economia è di raggiungere e aiutare oltre l'80 per cento delle micro e piccole imprese, costituite per lo più da società attive nel settore dei servizi, che subiscono maggiormente la decelerazione dell'attività economica, secondo Bianco. (segue) (Brb)