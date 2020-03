Business news: Turchia, sospesa produzione tre principali industrie esportatrici

- Tre tra le maggiori industrie esportatrici turche hanno sospeso le attività produttive nel paese a causa dell'impatto dell'emergenza sanitaria da coronavirus. Lo riferisce il portale d'informazione turco "Ahval". Si tratta di Oyak Renault, Anadolu Isuzu e Vestel. Oyak Renault, partenariato tra la francese Renault e un fondo previdenziale militare turco, ha annunciato che sospenderà gradualmente la produzione, che riprenderà in data da destinarsi a seconda delle condizioni contingenti. Anadolu Isuzu, produttore di camion e veicoli commerciali, sospenderà le proprie attività per nove giorni a partire dal 30 marzo. Altre case automobilistiche che hanno già fermato la produzione in Turchia sono Otokar, Honda, Ford Otosan e Toyota Turkiye. Vestel, infine, è tra i maggiori aziende che fabbricano televisori ed elettrodomestici nel paese e ha annunciato lo stop alle attività dal 30 marzo al 5 aprile. (Tua)