Coronavirus: Fico, condivido le parole del capo dello Stato, Europa ha davanti a sé sfida decisiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Fico, "un’altra responsabilità in capo alle istituzioni è contribuire ad alimentare e a cementare il senso di responsabilità e di comunità che stiamo vivendo e paradossalmente riscoprendo anche più intensamente in questa situazione difficile. Questi sono i compiti dello Stato, di uno Stato che deve muoversi compatto in tutte le sue articolazioni, territoriali e locali, per poter dare una risposta adeguata". (Rin)