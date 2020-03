Coronavirus: Di Maio, da lunedì inizieranno ad arrivare 20 milioni di mascherine

- Da lunedì inizieranno ad arrivare in Italia 20 milioni di mascherine. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo" su la7. "Abbiamo concluso due contratti con aziende cinesi per la fornitura di mascherine, uno per 100 milioni al mese e l'altro da 80 milioni al mese. Da lunedì inizieranno ad arrivare 20 milioni di mascherine. Il materiale sta arrivando, lo distribuiremo con gli elicotteri dell'esercito", ha detto il ministro.(Res)