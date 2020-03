Coronavirus: Di Maio, inverosimile revoca restrizioni il 3 aprile

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha definito inverosimile la possibilità di revocare le restrizioni alla circolazione, imposte per limitare la diffusione del nuovo coronavirus, il 3 aprile. "Vedremo cosa ci consiglierà la nostra comunità scientifica, seguiremo come sempre il loro parare, ma verosimilmente il 3 aprile, tra sei giorni, non potremo dire alla gente di tornare in piazza e abbracciarsi", ha detto il ministro. (Res)