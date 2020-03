Coronavirus: Brasile annuncia linea di credito per le piccole e medie imprese

- Il governo brasiliano ha annunciato oggi l'apertura di una linea di credito speciale da 20 miliardi di real (3,6 miliardi di euro) destinata a piccole e medie imprese. La misura fa parte del complesso delle azioni messe in campo dall'esecutivo di Brasilia per contrastare la crisi economica causata dalla diffusione del coronavirus. La misura prevede il finanziamento a tasso agevolato per le imprese per coprire il pagamento di due salari per i lavoratori. La società che accede al credito, in cambio, non potrà licenziare il dipendente per due mesi. (segue) (Brb)