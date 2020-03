Coronavirus: Intesa Sanpaolo, a odg Cda 31 marzo anche comunicazione Bce su politica dividendi

- Intesa Sanpaolo comunica, in una nota, che "l’ordine del giorno del Consiglio di amministrazione del 31 marzo prossimo, che era già stato convocato in via ordinaria nei giorni scorsi, includerà l’esame dell’odierna comunicazione della Banca centrale europea riguardante la politica dei dividendi nel contesto conseguente all’epidemia da Covid-19". (Com)